В Армении выросло число тяжких преступлений

БАКУ /Trend/ - В 2023 году количество тяжких преступлений в Армении увеличилось на 90,7 процента по сравнению с 2022 годом и составило 798. Резкий рост числа преступлений связан с изменениями в законодательстве.

Об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства 12 апреля, сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

По его словам, раньше уголовное дело не возбуждалось, пока по поводу преступления не поступал конкретный сигнал.

"Теперь же по каждому преступлению заводится уголовное дело. Теперь выясняется, что число особо тяжких преступлений резко возросло", - сказал Пашинян.

Отметим, что в 2023 году число особо тяжких преступлений в Армении увеличилось на 798, или на 90,7 процента, до 1678. Однако процент раскрываемости этих преступлений очень низок.

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