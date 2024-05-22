Захарова о спикере парламента Армении: Почему те, кого начинают окормлять западники, буквально сатанеют?

БАКУ/Trend/ - Глава пресс-службы МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление спикера парламента Армении Алена Симоняна о необходимости налогообложения церкви, передает в среду Trend.

"Спикер парламента Армении Ален Симонян завил: "Необходимо обсудить, почему церковь не платит налоги, и вообще с юридической точки зрения нужно пересмотреть, что делает священник, которому целуют ручки, выше, чем обычного бизнесмена, который платит налоги и покупает патроны для армии". В это же время в Верховной Раде фракция "Европейская солидарность" и Петро Порошенко требуют вновь вынести на рассмотрение в повестку вопрос о полном запрете канонической Украинской православной церкви. Почему те, кого начинают окормлять западники, буквально сатанеют?" - написала она в своем телеграм-канале.

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