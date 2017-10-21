Голосование проходит в спокойной и в доступной для всех среде – ЦИК Грузии

21 октября 2017 11:06 (UTC+04:00)

Процесс голосования проходит в спокойной и в доступной для всех среде, - об этом на первом информационном брифинге в день выборов собщила спикер Центральной избирательной комиссии Анна Микеладзе, передает "Грузия Online".

По ее словам, все избирательные участки открылись для избирателей в 08:00.

«Сегодня проходят выборы представительных органов муниоципалитетов – сакребуло и мэров самоуправляемых городов\общин.

Процесс голосования протекает в спокойной и в доступной для всех среде. Сегодня избирателями будут избраны 2058 членов 64-х муниципальных собраний (сакребуло) и 64 мэра. Что касается числа избирателей, то в едином списке 3 440 123 избирателя.

Напомним избирателям, что на избирательном участке им будут выданы 3 бюллетеня - светло-голубой бюллетень предназначен для пропорциональных выборов, таким образом избиратель проголосует за партию или избирательный блок. Розовый бюллетень предназначен для выборов мажоритарного депутата в муниципальное собрание. Бюллетень светло-зеленого цвета предназначен для выборов мэра самоуправляемого города или самоуправляемой общины», - отметила Анна Микеладзе.

По ее словам, бюллетени на грузинском и азербайджанском, на грузинском и армянском языках, а также на трех языках (грузинском, азербайджанском и армянском) доступны избирателям – представителям этнических меньшинств на соответствующих участках. Слабовидящие избиратели смогут воспользоваться увеличительной линзой, а слепым будет предоставлена рамочная форма заполнения бюллетеня.

Azernews Newspaper
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