Грузия и ЕС договорились перейти на новый формат отраслевого сотрудничества

9 марта 2018 05:08 (UTC+04:00)

Сотрудничество Грузии и Евросоюза переходит в новый формат, соглашение об этом было достигнуто во время встречи грузинского президента Георгия Маргвелашвили и президента Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера в Брюсселе, сообщает администрация главы государства, передает РИА Новости.

"Георгий Маргвелашвили и Жан-Клод Юнкер договорились о создании нового, высшего уровня формата сотрудничества. Стороны уже начинают работать над формированием нового формата. Новый этап сотрудничества подразумевает переход на высший формат отраслевого сотрудничества", - сказано в заявлении.

По данным администрации, стороны подчеркнули достигнутый в сотрудничестве и отношениях за 2017 год успех, отметили достижения Грузии как страны программы "Восточного партнерства" и заявили о необходимости продолжения в Грузии институциональных демократических реформ.

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