Премьер: Грузию ждет земельная реформа

Грузии необходима земельная реформа, чтобы развивать сельское хозяйство и, соответственно, экономику, заявил премьер-министр страны Мамука Бахтадзе на встрече с населением города Зугдиди (регион Самегрело-Земо Сванети), передает Sputnik Грузия.

Последним новшеством в данной сфере было введение запрета на продажу сельскохозяйственных земель иностранным гражданам. Власти Грузии многие годы оказывают помощь крестьянам в обработке земли, в борьбе с вредителями и реализации урожая.

"Нам обязательно нужна новая земельная реформа, так как существующее сегодня положение не обеспечивает полноценное освоение нашего сельскохозяйственного потенциала", — сказал Бахтадзе.

По его словам, правительство готово сделать все возможное для того, чтобы сельскохозяйственный бизнес был прибыльным.

"Нам нужна новая реформа, которая даст нам возможность перейти к созданию полноценного прибыльного сектора экономики. Сегодня, к сожалению, сельское хозяйство является натуральным хозяйством, и когда в таком важном секторе преобладает натуральное хозяйство, это вызывает только нищету", — сказал Бахатадзе.

На встрече с населением Зугдиди Бахатадзе коснулся и своей последней инициативы об освобождении от уплаты НДС производства молока и молочных продуктов.

"Наши крестьяне смогут дороже продавать свое натуральное молоко и получать больше дохода, а у наших предпринимателей будет возможность заменить сухое молоко натуральным молоком", — отметил Бахтадзе.

По его словам, в планы правительства входит освобождение от уплаты НДС и производства натуральных соков, чтобы Грузия могла выпускать свои уникальные органические продукты.

"Исходя из размера нашей экономики и малоземелья, мы должны сделать акцент на высококачественный органический продукт. У нас нет ресурсов для масштабного производства, но то, что мы должны делать, мы должны делать уникально, качественно и так, чтобы это приносило дополнительный доход каждому из нас, нашим крестьянам и фермерам", — подчеркнул премьер.

Бахтадзе стал премьер-министром Грузии 20 июня. Основными приоритетами своей работы он назвал развитие экономики и борьбу с бедностью и пообещал провести множество реформ в этих направлениях.

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