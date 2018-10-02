В Грузии планируют увеличить финансирование Минздрава в 2019 году

По проекту государственного бюджета Грузии на 2019 год, финансирование Министерства труда, здравоохранения и социальной защиты увеличивается на 239.5 миллиона лари и составит 3 863.1 миллиона лари.



В рамках этой суммы для социальной защиты и пенсионного обеспечения предполагается - 2 684.2 миллиона лари, из которых 1 925.0 миллиона лари направляется на пенсионное обеспечение населения, в рамках чего предусмотрено повышение пенсии на 20 лари с 1-го января 2019 года.



Для программ по здравоохранению предполагается до 1 048.6 миллиона лари, в том числе: на программу всеобщего здравоохранения населения - 754.0 миллиона лари; иммунизация –22.4 миллиона лари, программа по управлению гепатитом С – 16.0 миллиона лари; управление туберкулезом – до 15.7 миллиона лари; программа по ВИЧ-инфекции/СПИДу – более 12.5 миллиона лари; лечение пациентов, больных наркоманией - 12,2 миллиона лари(увеличено на 3,0 миллиона лари); диализ и трансплантация почки - 36.3; психическое здоровье - 24.0 миллиона (увеличено на 3,0 миллиона; управление диабетом – 13.5 миллиона лари; скорая медицинская помощь и медицинская транспортировка – 44.7 миллиона лари; сельский врач – 26.0 миллиона лари; реферальное обслуживание – 20.0 миллиона лари; обеспечение лечебными медикаментами от хронических заболеваний – 20.0 миллиона лари (финансирование программы удвоилось) и др.



Для реабилитации и оснащения медучреждений предполагается – 20.0 миллиона лари.



Для обеспечения жилыми домами вынужденно перемещенных лиц в ассигнациях Минздрава предусмотрено 42,7 миллиона лари. При этом, в этих же целях в ассигнациях Министерства регионального развития и инфраструктуры предполагается 50,0 миллиона лари. Соответственно, выделяемая для обеспечения беженцев жилыми домами сумма, в общей сложности составляет 92,7 миллиона лари.



На данном этапе в парламент Грузии представлен первичный вариант госбюджета на 2019 год.

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