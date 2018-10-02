В Грузии планируют увеличить финансирование Минздрава в 2019 году

2 октября 2018 12:07 (UTC+04:00)

По проекту государственного бюджета Грузии на 2019 год, финансирование Министерства труда, здравоохранения и социальной защиты увеличивается на 239.5 миллиона лари и составит 3 863.1 миллиона лари.

В рамках этой суммы для социальной защиты и пенсионного обеспечения предполагается - 2 684.2 миллиона лари, из которых 1 925.0 миллиона лари направляется на пенсионное обеспечение населения, в рамках чего предусмотрено повышение пенсии на 20 лари с 1-го января 2019 года.

Для программ по здравоохранению предполагается до 1 048.6 миллиона лари, в том числе: на программу всеобщего здравоохранения населения - 754.0 миллиона лари; иммунизация –22.4 миллиона лари, программа по управлению гепатитом С – 16.0 миллиона лари; управление туберкулезом – до 15.7 миллиона лари; программа по ВИЧ-инфекции/СПИДу – более 12.5 миллиона лари; лечение пациентов, больных наркоманией - 12,2 миллиона лари(увеличено на 3,0 миллиона лари); диализ и трансплантация почки - 36.3; психическое здоровье - 24.0 миллиона (увеличено на 3,0 миллиона; управление диабетом – 13.5 миллиона лари; скорая медицинская помощь и медицинская транспортировка – 44.7 миллиона лари; сельский врач – 26.0 миллиона лари; реферальное обслуживание – 20.0 миллиона лари; обеспечение лечебными медикаментами от хронических заболеваний – 20.0 миллиона лари (финансирование программы удвоилось) и др.

Для реабилитации и оснащения медучреждений предполагается – 20.0 миллиона лари.

Для обеспечения жилыми домами вынужденно перемещенных лиц в ассигнациях Минздрава предусмотрено 42,7 миллиона лари. При этом, в этих же целях в ассигнациях Министерства регионального развития и инфраструктуры предполагается 50,0 миллиона лари. Соответственно, выделяемая для обеспечения беженцев жилыми домами сумма, в общей сложности составляет 92,7 миллиона лари.

На данном этапе в парламент Грузии представлен первичный вариант госбюджета на 2019 год.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В 2019 году на строительство дорог в Грузии будет выделено более 1 млрд лари
Грузия 09:57
Правительство Грузии ожидает в будущем году 4,5 процентный экономический рост
Грузия 1 октября 17:11
В МИД РФ не исключили возможность встречи лидеров России и Грузии
Грузия 1 октября 16:49
Посол КНР в Грузии: У КНР и Грузии многовековые дружеские связи
Грузия 1 октября 15:10
США готовы выделить Грузии средства на модернизацию ВВС
Грузия 1 октября 14:06
В Грузии запретили одноразовые полиэтиленовые пакеты
Грузия 1 октября 11:53
Лента новостей
Судьбу артиста из Азербайджана покажут в России (ФОТО)
Культура 13:19
Названы предположительные сроки новой встречи глав МИД Азербайджана и Армении
Нагорно-карабахский конфликт 13:18
Скончался Роман Карцев
Социум 13:14
В Азербайджане определен первый победитель конкурса, отгадавший результаты игр Лиги Европы УЕФА (ФОТО)
Спорт 13:05
Али Ахмедов: Заслуги Муртуза Алескерова в распространении идей общенационального лидера Гейдара Алиева неоценимы
Политика 13:04
Названа самая популярная азербайджанская продукция на потребительском рынке России (Эксклюзив)
Бизнес 12:56
Более 6000 участников из 70 стран подтвердили свое участие в РЭН-2018
Россия 12:52
Азербайджанская нефть продолжает дорожать
Энергетика 12:49
В Пекине объяснили инцидент с американским кораблем в Южно-Китайском море
Китай 12:48