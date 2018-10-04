Генеральный секретарь НАТО посетит Грузию в марте 2019 года

4 октября 2018 01:45 (UTC+04:00)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в марте 2019 года посетит Грузию с официальным визитом. Как передаёт ТАСС oб этом сообщило в среду Общественное телевидение страны со ссылкой на источник в министерстве обороны Грузии.

Предстоящая поездка в Грузию будет для Столтенберга третьей в ранге генсека НАТО. В августе 2015 года и в сентябре 2016 года в ходе визитов в Тбилиси он заявлял, что "Грузия станет членом НАТО", но в то же время отметил, что "не может назвать точных сроков" вступления страны в Альянс.

Грузия сотрудничает с НАТО с конца 1990-х годов, а в ноябре 2002 года президент Эдуард Шеварднадзе на саммите в Праге заявил о желании страны стать членом альянса. Это стремление подтвердил и следующий президент Михаил Саакашвили. Новое правительство, пришедшее к власти после победы коалиции "Грузинская мечта" в октябре 2012 года, продолжило курс на интеграцию в НАТО, назвав в то же время "важнейшей задачей поэтапную нормализацию отношений с РФ не в ущерб территориальной целостности Грузии".

Между тем ряд местных политиков выступает против присоединения Грузии к военно-политическим блокам. Наиболее активна в этом плане экс-спикер парламента, руководитель партии "Демократическое движение - Единая Грузия" Нино Бурджанадзе, которая не раз заявляла, что "ни США, ни НАТО не в состоянии решить жизненно важные проблемы Грузии". Как полагает политик, решение этих проблем "возможно путем полномасштабной нормализации отношений с РФ".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Грузия получила от США 500 тыс. долларов на "на укрепление стратегических коммуникаций"
Грузия 3 октября 14:59
Премьер Грузии: отношения с США при президенте Трампе перешли на более высокий уровень
Грузия 3 октября 12:52
Глава Пентагона пообещал обсудить РСМД со странами НАТО
Европа 3 октября 09:27
В Грузии для софинансирования схемы накопительной пенсии выделят 170 млн лари
Грузия 3 октября 09:14
Македонию готовы принять в НАТО под новым названием
В мире 2 октября 20:52
Порт Анаклия и Бакинский порт разработают новые услуги по транспортировке грузов
Бизнес 2 октября 17:20
Лента новостей
Путин: избрание Дворковича главой FIDE поможет очистить шахматы от политизации
Спорт 02:15
Венгрия требует от ЕС не мешать строительству "Турецкого потока"
Европа 01:15
В Баку на гала-вечере упустили из рук миллионную птицу и разрушили редкую статую (ВИДЕО, ФОТО)
Интересное 00:41
Мексика будет сотрудничать с США по вопросам миграции
США 00:31
Аркадий Дворкович избран президентом Международной шахматной федерации
Спорт 3 октября 23:32
Футболисты "Локомотива" проиграли "Шальке" в матче Лиги чемпионов
Спорт 3 октября 22:55
Трамп не посетит церемонию инаугурации президента Мексики
США 3 октября 22:16
Сборная Азербайджана по шахматам сыграла против сборной Китая на Всемирной шахматной Олимпиаде в Батуми
Спорт 3 октября 21:34
США не выполняют дорожную карту по сирийскому Манбиджу - пресс-секретарь президента Турции
Турция 3 октября 21:05