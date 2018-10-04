Генеральный секретарь НАТО посетит Грузию в марте 2019 года

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в марте 2019 года посетит Грузию с официальным визитом. Как передаёт ТАСС oб этом сообщило в среду Общественное телевидение страны со ссылкой на источник в министерстве обороны Грузии.

Предстоящая поездка в Грузию будет для Столтенберга третьей в ранге генсека НАТО. В августе 2015 года и в сентябре 2016 года в ходе визитов в Тбилиси он заявлял, что "Грузия станет членом НАТО", но в то же время отметил, что "не может назвать точных сроков" вступления страны в Альянс.

Грузия сотрудничает с НАТО с конца 1990-х годов, а в ноябре 2002 года президент Эдуард Шеварднадзе на саммите в Праге заявил о желании страны стать членом альянса. Это стремление подтвердил и следующий президент Михаил Саакашвили. Новое правительство, пришедшее к власти после победы коалиции "Грузинская мечта" в октябре 2012 года, продолжило курс на интеграцию в НАТО, назвав в то же время "важнейшей задачей поэтапную нормализацию отношений с РФ не в ущерб территориальной целостности Грузии".

Между тем ряд местных политиков выступает против присоединения Грузии к военно-политическим блокам. Наиболее активна в этом плане экс-спикер парламента, руководитель партии "Демократическое движение - Единая Грузия" Нино Бурджанадзе, которая не раз заявляла, что "ни США, ни НАТО не в состоянии решить жизненно важные проблемы Грузии". Как полагает политик, решение этих проблем "возможно путем полномасштабной нормализации отношений с РФ".

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