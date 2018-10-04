Министр обороны Грузии встретился с секретарем обороны США

Министр обороны Грузии Леван Изория встретился с секретарем обороны США Джеймсом Мэттисом, сообщает в четверг Грузия Online.

"У нас еще раз была возможность подчеркнуть то, что мы стратегические партнеры и Грузия является образцовой в регионе", - об этом заявил журналистам министр обороны Грузии после встречи с секретарем обороны США Джеймсом Мэттисом.

По его словам, на встрече речь шла об осуществленных за последние годы в Грузии реформах, вопросах обороноспособности страны и перспективах сотрудничества в формате НАТО.



"Состоялась очень интересная и продолжительная встреча с секретарем обороны США. Джеймс Мэттис особенно отметил то, что мы 2 процента ВВП направили на бюджет обороны. Так же у нас прогресс в плане усиления обороноспособности и повышения совместимости с НАТО. Мы также отметили возрастающую динамику в нашем регионе с точки зрения проведения международных многонациональных учений.



На следующий год запланировано проведение двух очень амбициозных учений. Первое – это учения НАТО-Грузия в марте, а второе – проведение учений "Твердый дух" Западной Грузии. Тут будет беспрецедентно большое количество стран-членов и партнеров НАТО. У нас были интересные идеи относительно того, как можно сделать так, чтобы практическое сотрудничество стало более обширным, и абсолютно позитивным был ответ с точки зрения нашего сотрудничества", - заявил Леван Изория.

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