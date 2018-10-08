В Грузию поступили вакцины от гриппа

8 октября 2018 11:29 (UTC+04:00)

В Грузию уже поступила вакцина от гриппа, рекомендованная Всемирной организацией здравоохранения. Об этом сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на представителей аптечных сетей и клиник страны.

Любой желающий может приобрести в аптеке голландскую вакцину от гриппа "Инфлювак". Препарат стоит 30 лари (более 11 долларов).

"Инфлювак" представляет собой трехвалентную инактивированную гриппозную вакцину, состоящую из поверхностных антигенов вирусов гриппа типа А и В, выращенных на куриных эмбрионах. Антигенный состав гриппозной вакцины ежегодно обновляется, согласно рекомендациям ВОЗ.

Защитный эффект наступает, как правило, через 14 дней после инъекции, а продолжительность составляет от 6 до 12 месяцев.

Степень защиты у пожилых людей и детей младшего возраста ниже, чем у взрослых. Детям делают вакцину в возрасте старше 6 месяцев.

По словам грузинских медиков, любая вакцина, которая рекомендована ВОЗ, безопасна и апробирована. Прививку нужно делать каждый год перед началом сезона гриппа по рекомендации врача. Делать прививку во время болезни – противопоказано.

Прививка, по мнению специалистов, самый эффективный способ предотвратить грипп. Она на 50-60 процентов снижает риск заражения.

Каждый год общественные центры здравоохранения предоставляют поликлиникам по Грузии порядка 30 тысяч доз, чтобы прививку от гриппа бесплатно смогли сделать люди, относящиеся к группам повышенного риска: лица с хроническими заболеваниями (диабет, диализ) до 18 лет; дети и пожилые люди, проживающие в приютах, и обслуживающий их персонал; обслуживающий персонал приемных отделений медицинских учреждений, скорой помощи, реанимации, отделений диализа и общественных центров здоровья.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Джеймс Аппатурай: Учения НАТО-Грузия демонстрируют, что мы одна команда
Грузия 09:17
USAID дал Грузии высокую оценку по индикаторам развития
Грузия 6 октября 14:03
Бахрейн упростил визовый режим для граждан Грузии
Грузия 6 октября 11:25
Азиатский банк развития выделит Грузии более 250 млн евро
Грузия 5 октября 16:45
Министры обороны НАТО и Грузии в Брюсселе обсудили вопросы сотрудничества
Грузия 5 октября 14:28
В Грузии обсудили гендерные вопросы в сельском хозяйстве
Грузия 5 октября 11:34
Лента новостей
В Минске пройдет международная конференция "Борьба с терроризмом в цифровую эпоху"
Беларусь 11:34
Выставка-продажа меда в Баку открывается сегодня
Общество 11:29
Мировая цена на нефть снизилась
Энергетика 11:23
Студенты БВШН успешно выступили в конкурсе «CanSat Azerbaijan 2018»
ИКТ 11:21
Аналитики огласили прогнозы по ценам на нефть на 8 октября
Энергетика 11:20
Новый технологический комплекс в Узбекистане обеспечит рост газохимической отрасли (Эксклюзив)
Энергетика 11:15
Французская компания построит в Узбекистане солнечную электростанцию
Энергетика 10:41
Туркменистан готовится к проведению международной автомобильной выставки
Туркменистан 10:40
В Авазе пройдёт международный туристический форум
Туркменистан 10:39