В Грузию поступили вакцины от гриппа

В Грузию уже поступила вакцина от гриппа, рекомендованная Всемирной организацией здравоохранения. Об этом сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на представителей аптечных сетей и клиник страны.

Любой желающий может приобрести в аптеке голландскую вакцину от гриппа "Инфлювак". Препарат стоит 30 лари (более 11 долларов).

"Инфлювак" представляет собой трехвалентную инактивированную гриппозную вакцину, состоящую из поверхностных антигенов вирусов гриппа типа А и В, выращенных на куриных эмбрионах. Антигенный состав гриппозной вакцины ежегодно обновляется, согласно рекомендациям ВОЗ.

Защитный эффект наступает, как правило, через 14 дней после инъекции, а продолжительность составляет от 6 до 12 месяцев.

Степень защиты у пожилых людей и детей младшего возраста ниже, чем у взрослых. Детям делают вакцину в возрасте старше 6 месяцев.

По словам грузинских медиков, любая вакцина, которая рекомендована ВОЗ, безопасна и апробирована. Прививку нужно делать каждый год перед началом сезона гриппа по рекомендации врача. Делать прививку во время болезни – противопоказано.

Прививка, по мнению специалистов, самый эффективный способ предотвратить грипп. Она на 50-60 процентов снижает риск заражения.

Каждый год общественные центры здравоохранения предоставляют поликлиникам по Грузии порядка 30 тысяч доз, чтобы прививку от гриппа бесплатно смогли сделать люди, относящиеся к группам повышенного риска: лица с хроническими заболеваниями (диабет, диализ) до 18 лет; дети и пожилые люди, проживающие в приютах, и обслуживающий их персонал; обслуживающий персонал приемных отделений медицинских учреждений, скорой помощи, реанимации, отделений диализа и общественных центров здоровья.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.