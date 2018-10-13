Представитель Госдепа США встретился с главными кандидатами в президенты в Грузии

Заместитель помощника государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент встретился в Тбилиси с кандидатами в президенты Грузии Саломе Зурабишвили и Григолом Вашадзе и обсудил предстоящие выборы, передает в субботу Sputnik Грузия.

Президентские выборы пройдут в Грузии 28 октября. Регистрацию в ЦИК прошли 25 кандидатов. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" не выдвигала своего кандидата в президенты, она предпочла поддержать Зурабишвили. Ее главным конкурентом считается кандидат от оппозиционного объединения "Сила в единстве" и член бывшей правящей партии "Единое национальное движение" Вашадзе.

"Мы говорили об избирательной среде. Я еще раз отметила, насколько ужасающей является та среда, которая имеется сегодня. Среда личных оскорблений, ругательств и противостояния не способствует тому, чтобы избиратель понял, в пользу кого сделать выбор, что предлагают другие кандидаты. Я говорила о том, что предлагаю своему избирателю, каковы темы моей кампании, как ввести Европу в Грузию вместе со своими стандартами, как приблизиться к Европе", - сказала Зурабишвили по итогам встречи.

Был очень интересный обмен мнениями, заявил в свою очередь Вашадзе после встречи с Кентом, которая прошла в посольстве США в Грузии.

"Американскую сторону интересовала наша программа, наши взгляды, как протекает избирательный процесс, какие у нас планы в том случае, если мы победим на этих выборах. Нас интересовало, что думает американская сторона о ситуации в регионе, безопасности и о международных отношениях", - сказал Вашадзе журналистам.

О тех вызовах, которые сопровождают выборы, Кент рассказал на пресс-конференции.

"Вызовы, связанные с проведением выборов, существуют во всех странах, в том числе в США, поскольку у нас есть много разных избирательных систем", - сказал представитель Госдепа.

По его словам, в предвыборных кампаниях как Украины, так и Грузии часто происходит демонизация конкурентов.

"То, что я выслушал в последние дни, это то, что были проблемы языка, который используется во время кампании. Последние три года я служил на Украине и могу сказать, что там был подобный тренд. Были случаи демонизации, когда друг друга обвиняли в предательстве и так далее", - сказал Кент.

По его словам, кандидаты должны быть больше сконцентрированы на положительных качествах и учесть, что "реальным противником является другой, а не грузин".

Кент впервые посетил Тбилиси в качестве заместителя помощника госсекретаря США. В рамках визита запланированы встречи с председателем парламента Ираклием Кобахидзе и другими представителями законодательного органа.

В рамках визита Кент уже встретился с министром иностранных дел Давидом Залкалиани, с министром обороны Леваном Изория и главной МВД Георгием Гахария.

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