Правительство Грузии объединяет агентства Минфина и Минэкономики

4 ноября 2019 11:44 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Правительство Грузии решило объединить Агентство обслуживания министерства финансов Грузии и Агентство по управлению имуществом министерства экономики и устойчивого развития Грузии с целью облегчения процедур для населения, передает Trend со ссылкой на "Первый канал" Грузии.

Об этом заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.

"Агентство по управлению имуществом осуществляет приватизацию государственного имущества, а аналогичная структура в системе министерства финансов - Агентство обслуживания, осуществляет продажу движимого имущества. Для упрощения процесса использования населением и бизнесом этого сервиса они станут единым целым", - пояснила Турнава.

Объединенное ведомство будет работать в составе министерства финансов. Оно будет называться Агентством управления имуществом.

Инициативу министерства экономики уже одобрило правительство. Теперь дело за парламентом, которому предстоит рассмотреть поправки и проголосовать.

Агентство обслуживания министерства финансов Грузии распоряжается имуществом государства, движимым имуществом, находящимся на балансе государственных органов и публичных юридических лиц, а также проводит оценку и экспертизу имущества, переданного в собственность государства.

Агентство по управлению имуществом министерства экономики и устойчивого развития Грузии занимается вопросами приватизации недвижимого имущества и передачей права на управление государственным имуществом, а также управлением государственными предприятиями.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @Mila61979356

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