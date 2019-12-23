Forbes назвал Батуми инвестиционно привлекательным городом

23 декабря 2019 10:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Журнал Forbes включил Батуми в список наиболее привлекательных для инвесторов городов, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на Forbes.

Как пишет Forbes, Батуми является третьим по величине городом Грузии и одним из самых популярных курортов страны.

"На сегодня нет ограничений по высоте для строительства в городе новых зданий, что повышает интерес девелоперов и покупателей", - пишет издание.

В статье подчеркивается, что в 2018-2019 годах в Батуми было построено более 22,7 тысячи квартир.

Помимо Батуми, в список привлекательных для инвесторов европейских городов вошли Роттердам (Нидерланды), Неаполь (Италия), Межев (Франция), Секешфехервар (Венгрия), Порто (Португалия).

Forbes — американский финансово-экономический журнал, одно из наиболее авторитетных и известных экономических изданий в мире. Основан в 1917 году Берти Чарлзом Форбсом.

(Автор: Тамилла Мамедова)

Twitter: @Mila61979356

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