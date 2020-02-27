На ППК "Красный мост" проверяют всех въезжающих в Грузию

Грузия 27 февраля 2020 15:05 (UTC+04:00)
На ППК "Красный мост" проверяют всех въезжающих в Грузию

БАКУ/Trend/ - В связи с коронавирусом на погранично-пропускном пункте (ППК) Грузии-Азербайджана "Красный мост" проверяют всех людей, въезжающих на территорию Грузию, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

По словам граждан, им измеряют температуру и только после этого позволяют пересечь границу.

Накануне вечером в Грузии подтвердили первый случай заражения коронавирусом. По данным минздрава, инфицированный - гражданин Грузии, который накануне приехал из Ирана.

Чтобы не допустить распространения коронавируса правительство Грузии приняло решение запретить сухопутное сообщение с Ираном на две недели.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй).

Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019.

За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и других странах.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Гюнель Зейналова)

Twitter: @Mila61979356

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