В Грузии подтверждено уже 103 случая инфицирования коронавирусом

Число новых лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Грузии увеличилось на три. Данная информация была обновлена на созданном правительством специальном веб-сайте stopcov.ge, передает Trend со ссылкой на "Грузию Онлайн".

Соответственно, к этому времени в Грузии коронавирусом официально заражены 103 человека, выздоровели 20 пациентов.

В режиме карантина находятся 5114 человек, в стационаре под наблюдением врачей — 263.