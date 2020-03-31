В Грузии подтверждено уже 103 случая инфицирования коронавирусом
Число новых лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Грузии увеличилось на три. Данная информация была обновлена на созданном правительством специальном веб-сайте stopcov.ge, передает Trend со ссылкой на "Грузию Онлайн".
Соответственно, к этому времени в Грузии коронавирусом официально заражены 103 человека, выздоровели 20 пациентов.
В режиме карантина находятся 5114 человек, в стационаре под наблюдением врачей — 263.
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