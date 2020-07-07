В Марнеули построят дома для вынужденно перемещенных лиц

В Марнеули (регион Квемо-Картли) для семей вынужденно перемещенных лиц построят поселок из 31 дома, передает Trend со ссылкой на Грузия Online.

Проект осуществляется правительствами Германии и Грузии.

С ходом работ в Марнеули в рамках программы «Один месяц вместе с министерством» ознакомились глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе и посол Германии в Грузии Хуберт Книрш.

Кроме Марнеули, проект предусматривает строительство еще 122 домов в других регионах страны. После переселения в новые дома семьям будут предоставлена финансовая помощь.

Крупномасштабный проект, финансируемый Германским банком развития, направлен на содействие социальной интеграции, расширению экономических и образовательных возможностей вынужденно перемещенных лиц. Проект реализуется Датским советом по делам беженцев в рамках финансового сотрудничества Грузии и Германии.

Во второй половине июня Минздрав Грузии сообщил о запуске нового проекта – «Один месяц вместе с министерством здравоохранения», который должен ознакомить население с теми ресурсами, которые может предоставить им ведомство.