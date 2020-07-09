В Грузии увеличится количество лабораторий, выявляющих COVID-19

К концу июля в Грузии над выявлением коронавируса будут работать 24 лаборатории, в которых будут проводить три тысячи тестов ежедневно. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

"Когда мы начали в конце января проводить ПЦР-тесты в стране, тестирование проводилось только в одной лаборатории в Тбилиси. Затем к ней присоединились Батуми, Кутаиси и Центральная инфекционная больница. После этого сеть лабораторий была расширена, и сегодня тестирование в стране проводится в 19 лабораториях, а в конце июля их будет 24", – сказал Гамкрелидзе в ходе прямой трансляции в Facebook.

Он еще раз напомнил о том, с какой интенсивностью проводились тесты в Грузии с начала пандемии – в феврале 72 теста в день, в апреле – 470, в мае – 1400, в июне – 1800, а за первые дни июля – 2400-2500.

По словам Гамкрелидзе, к концу июля показатель достигнет уже трех тысяч тестов, и постепенно цифра будет увеличиться.

На фоне расширения лабораторных тестирований увеличивается и вероятность ошибок. В связи с этим с начала июня заработала так называемая система "внешнего контроля" как за лабораториями, так и за другими медицинскими учреждениями, отметил руководитель центра.

Гамкрелидзе разъяснил, что когда появляется несоответствие между результатами, случаи проверяются дополнительно ПЦР-тестами и в других лабораториях.

"Мы обнаружили несколько так называемых несоответствий между результатами. Их было несколько (единиц). Впоследствии эти случаи были неоднократно проверены с помощью ПЦР-тестирования, граждан проверили на антитела, и были проведены дальнейшие углубленные исследования. Впоследствии обнаружили, что люди, которые на первом этапе считались зараженными, на самом деле не имели инфекции коронавируса и их перевели в карантин. Конечно, это не исключено в будущем, поэтому системы внешнего контроля будут ужесточаться еще больше", – отметил он.

По данным на вечер 8 июля, в Грузии зарегистрировано 963 случая инфицирования коронавирусом. Из них 841 пациент выздоровел, 15 человек умерли. В зонах карантина остаются 4 425 человек, а в медучреждениях – 222 пациента.