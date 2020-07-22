ЕС и партнеры выделили 35 грантов, чтобы помочь грузинским фермерам восстановиться после пандемии COVID-19

ЕС, Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии и Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций выделили 35 пропорциональных грантов на общую сумму более 2 миллионов лари (около 0,5 миллиона евро), что покрывает 40–75% первоначальных инвестиций фермеров в сельскохозяйственные инициативы, передает Trend со ссылкой на Грузия Online.

Гранты были предоставлены в рамках второго тура конкурса заявок во время третьей фазы Программы Европейского соседства по сельскому хозяйству и развитию сельских районов (ENPARD III). Конкурс заявок проходил в поддержку производства продуктов питания в Грузии во время кризиса, вызванного COVID-19.

Некоторые гранты помогли фермерам установить капельное орошение для производства овощей или приобрести оборудование для животноводства. Четыре крупномасштабные инициативы, финансируемые ENPARD III, включали оснащение молочного завода, компании по производству силоса, новое здание для хранения картофеля, а также ветеринарную линию для обработки фагов. Ожидается, что эти инвестиции произведут каталитический эффект, поскольку они нацелены на устранение проблем в конкретных цепочках создания стоимости, что также положительно повлияет на мелких и средних фермеров.

В течение следующих трех лет грузинским фермерам будет предоставлено более 18 миллионов лари (около 5 миллионов евро) в виде грантов.