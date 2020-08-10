На западе Грузии будут разводить улиток

«Банк Грузии» продолжает поддержку сельского хозяйства. При финансовой поддержке банка в городе Абаша [в западной части Грузии] будет обустроена ферма по разведению улиток. Проектом занимается ООО «Айсберги», передает Trend со ссылкой на Business Грузия.



За год можно будет разводить до семи тонн улиток. Их будут использовать в медицинских целях и экспортировать в Италию как деликатес.



«Мы рады, что можем оказывать финансовую поддержку предприятиям, которые поощряют ведение уникального бизнеса в регионе, создание рабочих мест для местных жителей, увеличение их доходов и улучшение экономический ситуации в регионе.



Проект очень интересен тем, что планируется экспорт на международный рынок. Хотим пожелать компании удачи на пути развития», — заявляет Мераб Ахвледиани, директор департамента банковского обслуживания.