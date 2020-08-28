Число новых случаев коронавируса в Грузии увеличилось за сутки на восемь
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на восемь, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.
По данным официального сайта StopCov, общее количество зараженных в стране оставляет 1 455.
Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули шесть человек, с начала пандемии вылечились 1 196 пациентов. Скончались 17.
В карантине в данное время находятся 5 943 человека, в стационарах под наблюдением врачей - 252.
41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.
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