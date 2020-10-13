В Аджарии обнародовали последние данные об эпидситуации

За последние сутки в Аджарии зарегистрировано 207 новых случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 248 пациентов, пять человек скончались. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщила журналистам руководительница боксированного отделения тбилисской инфекционной больницы Марина Энделадзе.

Подробностей о скончавшихся пациентах нет. Только известно, что двое из них - женщины, а трое - мужчины. Они проходили лечение в батумской Республиканской больнице и Батумском медицинском центре.

Согласно имеющейся статистике, в ковид-клиниках проходит лечение 542 пациента, из них 19 - несовершеннолетние и 23 - беременные. В реанимации остается 51 пациент.

По информации министерства здравоохранения Аджарии, на данный момент в клиниках более 60 свободных мест.

В ковид-гостиницах лечение проходят 794 пациента, в том числе 70 детей. На дому под наблюдением врачей проходят лечение до 900 пациентов.

В настоящее время в Грузии подтверждено 12 841 случай коронавируса, 6 867 человек выздоровели, 102 пациента скончались.

Первый случай коронавируса был зафиксирован 26 февраля.