В семи городах Грузии вводятся ограничения на передвижение по ночам

Ограничения на передвижение в ночное время вводятся в крупных городах Грузии в числе мер по предотвращению распространения коронавируса, сообщила министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили на брифинге после заседания межведомственного совета правительства, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

На улицы будет запрещено выходить с 22.00 до 05.00. Решение вступает в силу с понедельника, 9 ноября и касается семи городов.

"С понедельника в Тбилиси, Кутаиси, Зугдиди, Батуми, Рустави, Гори и Поти с десяти вечера и до пяти утра будет ограничено передвижение, которое будет распространятся как на пешеходов, так и на передвижение транспорта и частных автомобилей", - заявила Цкитишвили.

Это ограничения не будут распространяться на международные перевозки, а также на те лица и транспорт, которые передвигаются для функционирования учреждений стратегического значения, медучреждений, фармацевтических объектов и СМИ.

В случае нарушения установленной меры предполагается штраф в размере двух тысяч лари.

Кроме того, в автобусах и метро будет запрещено стоять. Это смогут проконтролировать водители и полицейские. Время ожидания транспорта для жителей увеличится, но люди будут находиться в масках на улице, что будет превенцией распространению коронавируса, подчеркнула Цкитишвили.

Министр призвала не использовать термин "комендантский час", так как он актуален только в случае действия режима чрезвычайного положения.