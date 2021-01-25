Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 298
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 298. Скончались 16 человек, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.
По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 253 816 случаев заражения.
Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 1311 человек, с начала пандемии вылечились 243 396 пациентов. Скончались 3071.
За сутки сделано 6868 тестов, в том числе 2686 на антиген и 4182 ПЦР-тестов.
В карантине в данное время находятся 515 человек, в стационарах - 3223, в ковид-гостиницах - 402.
41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.
Лента новостей
Возрождение Карабаха придаст серьезный импульс развитию ненефтяного сектора Азербайджана - Микаил Джаббаров
Скоро начнется строительство ж/д терминала между Ираном и Азербайджаном - губернатор иранской провинции
В UNEC состоялась международная конференция на тему «Албанское христианское наследие Азербайджана – храм Худаванг» (ФОТО)
В международные организации направлен отчет в связи с бесчеловечным обращением армянской стороны с азербайджанскими пленными
Площадь выбросов вулканических продуктов при извержении грязевого вулкана «Гушчу» составляет 3 га - директор Государственного заповедника