Жозеп Боррель - ЕС должен гордиться тем, что наши партнеры хотят сблизиться с ЕС и вступить в него

ЕС придает большое значение отношениям со своими восточными партнерами. Мы рассматриваем этот регион как приоритетный в плане нашей поддержки и обязательств. Об этом, как передает Trend со ссылкой на 1tv.ge, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«ЕС должен гордиться тем, что наши партнеры хотят сблизиться с ЕС и даже присоединиться к нему. Часто мы в ЕС рассматриваем то, что нам удалось создать — зону процветания, безопасности и возможностей для всех. Наш союз не идеален, хотя вступление в него рассматривается многими странами как стратегическая цель, что является для нас большим комплиментом. Я испанец по происхождению, и я могу вам сказать, что до присоединения к ЕС мы действительно хотели быть его частью, потому что понимали, что это путь к лучшему и безопасному будущему. Я приветствую более тесную координацию между Грузией, Молдовой и Украиной, а также их стремление к более тесному сотрудничеству с ЕС», — заявил Боррель.