Грузинский премьер назвал заседание совместной с Азербайджаном межправкомиссии продуктивным
БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал заседание Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Грузией очень продуктивным.
Как передает Trend, об этом он написал на своей странице в Twitter.
«Восьмое заседание Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Грузией и Азербайджаном было очень продуктивным. Проведение этого мероприятия во время глобальной пандемии – еще одно яркое доказательство нашего общего видения экономического развития и устойчивого роста», – написал он.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Около двухсот лет мы живем в Азербайджане как одна семья – глава общины молокан, ветеран Карабахской войны Николай Бычков (ФОТО)
На открытиях памятников Героям Отечественной войны в зарубежных странах будет исполняться Государственный гимн Азербайджана
Директор Национальной арены гимнастики в Баку о созданных для спортсменов и зрителей условиях (ВИДЕО)
Поступившим в азербайджанские вузы 102 студентам предоставлена Президентская стипендия – распоряжение
Азербайджан не хочет даже слышать о статусе и автономии для армян - посол Рахман Мустафаев в интервью Radio France internationale
В Азербайджане более 3 тыс. членов семей шехидов и ветеранов войны обеспечены активами для создания частных хозяйств
Корректировочные работы в области землепользования в Азербайджане будут завершены в течение 5 месяцев
Тренер из Коста-Рики рассказала о прекрасных условиях, созданных в Национальной арене гимнастики в Баку (ВИДЕО)
Азербайджан гордо отметил годовщину начала Отечественной войны, в Армении же царит растерянность и отчаяние
В Казахстане впервые проведут торги на строительство генерирующих установок с маневренным режимом генерации
Президент Ильхам Алиев: Укрепление политических связей между Азербайджаном и Грузией важно не только для двух народов, но и для всего региона
Сотрудничество Турции и России является серьезной гарантией стабильности на азербайджано-армянской границе – Путин
Религиозные конфессии Азербайджана распространили обращение в связи с годовщиной начала Отечественной войны
Грузия и Азербайджан обсудят торгово-экономические отношения в ходе заседания межправкомиссии в Баку - вице-премьер