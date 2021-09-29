Грузинский премьер назвал заседание совместной с Азербайджаном межправкомиссии продуктивным

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал заседание Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Грузией очень продуктивным.

Как передает Trend, об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Восьмое заседание Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Грузией и Азербайджаном было очень продуктивным. Проведение этого мероприятия во время глобальной пандемии – еще одно яркое доказательство нашего общего видения экономического развития и устойчивого роста», – написал он.