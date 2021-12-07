В Грузии за сутки выявлено более 4 тыс. случаев заражения коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В Грузии за сутки выявлены 4 509 новых случаев заражения коронавирусом, 4 042 человека выздоровели, 59 - скончались, сообщает во вторник Trend со ссылкой на грузинский сайт StopCov.

За последние 24 часа в стране проведены 47 328 тестов на COVID-19.

Общее число заболевших коронавирусом в Грузии с начала пандемии достигло 871 580, при этом 813 872 человека выздоровели, 12 466 - скончались.

В настоящее время 32 человека в стране находятся в связи с коронавирусом на карантине, 6 545 - на стационарном лечении.

По состоянию на седьмое декабря, вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более 2,2 миллиона человек. За сутки вакцину от COVID-19 получили 12 194 человека.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)