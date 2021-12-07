В Грузии за сутки выявлено более 4 тыс. случаев заражения коронавирусом
БАКУ /Trend/ - В Грузии за сутки выявлены 4 509 новых случаев заражения коронавирусом, 4 042 человека выздоровели, 59 - скончались, сообщает во вторник Trend со ссылкой на грузинский сайт StopCov.
За последние 24 часа в стране проведены 47 328 тестов на COVID-19.
Общее число заболевших коронавирусом в Грузии с начала пандемии достигло 871 580, при этом 813 872 человека выздоровели, 12 466 - скончались.
В настоящее время 32 человека в стране находятся в связи с коронавирусом на карантине, 6 545 - на стационарном лечении.
По состоянию на седьмое декабря, вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более 2,2 миллиона человек. За сутки вакцину от COVID-19 получили 12 194 человека.
(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Каждая поездка Президента Азербайджана Ильхама Алиева в регионы страны направлена на их развитие и повышение благосостояния граждан – Сахиль Керимли
Эксперт назвал перспективу развития транзитных коммуникаций Азербайджана с международными транспортными коридорами
Урфан Джафаров стал победителем Международного конкурса вокалистов "Памяти Муслима Магомаева" (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев: Подросло молодое поколение, не видевшее Карабаха - они освободили Карабах ценой своей жизни и крови (ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев - Армении: Пусть назовут нам дату, когда откроется Зангезурский коридор, и тогда никаких проблем не будет (ВИДЕО)
Кинематографисты Азербайджана и России сняли художественный фильм "Жаворонки в репейном поле" (ВИДЕО)
В Азербайджане в Отдельной общевойсковой армии проведены состязания на звание "Лучшая противотанковая батарея" (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили памятник великому лидеру Гейдару Алиеву, возведенный в центре города Губа (ФОТО/ВИДЕО)
В 2022 г. расходы по управлению Госнефтефондом Азербайджана, по прогнозам, составят почти 34 млн манатов