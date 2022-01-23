Грузия в разы увеличила импорт угля из Казахстана

БАКУ /Trend/ - Грузия в январе - ноябре 2021 года увеличила импорт угля и угольной продукции из Казахстана в стоимостном выражении на 205,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (235 010 долларов) – до 719 030 долларов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии.

По данным ведомства, грузинский импорт угля и угольной продукции из Казахстана в количественном выражении также вырос на 28,4 процента по сравнению с январем - ноябрем 2020 года (2 490 тонн) – до 3 198 тонн.

Таким образом, Казахстан занял второе место среди крупнейших экспортеров угля и угольной продукции в Грузию в январе - ноябре 2021 года после России (7,2 миллиона долларов) и Турции (576 890 долларов).

Грузия в январе - ноябре 2021 года в целом сократила импорт угля и угольной продукции в стоимостном выражении на 36,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (13,5 миллиона долларов) – до 8,6 миллиона долларов.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)