В Грузии выявлено рекордное число заболевших коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В Грузии за сутки выявлено 15 762 новых случая заражения коронавирусом, 5 160 человек выздоровели, 42 - скончались, сообщает во вторник Trend со ссылкой на грузинский сайт StopCov.

За последние 24 часа в стране проведено 74 200 тестов на COVID-19.

Общее число заболевших коронавирусом в Грузии с начала пандемии достигло 1,07 миллиона человек, при этом 972 745 человек выздоровели, 14 774 - скончались.

В настоящее время 30 человек в стране находятся в связи с коронавирусом на карантине, 4 595 - на стационарном лечении.

По состоянию на 25 января, вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более 2,6 миллиона человек. За сутки вакцину от COVID-19 получили 8 634 человека.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)