В Грузии выявлено рекордное число заболевших коронавирусом
БАКУ /Trend/ - В Грузии за сутки выявлено 15 762 новых случая заражения коронавирусом, 5 160 человек выздоровели, 42 - скончались, сообщает во вторник Trend со ссылкой на грузинский сайт StopCov.
За последние 24 часа в стране проведено 74 200 тестов на COVID-19.
Общее число заболевших коронавирусом в Грузии с начала пандемии достигло 1,07 миллиона человек, при этом 972 745 человек выздоровели, 14 774 - скончались.
В настоящее время 30 человек в стране находятся в связи с коронавирусом на карантине, 4 595 - на стационарном лечении.
По состоянию на 25 января, вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более 2,6 миллиона человек. За сутки вакцину от COVID-19 получили 8 634 человека.
(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)
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