Французское агентство развития работает над новыми проектами в Грузии

БАКУ /Trend/ - Французское агентство развития (ФАР) продолжает сотрудничать с Грузией в различных секторах экономики, сообщил Trend представитель ФАР.

По его словам, одним из новых направлений сотрудничества ФАР и Грузии является транспортный сектор.

ФАР готово развивать новые проекты в области городского транспорта в Тбилиси. В частности, один из проектов будет связан с канатными дорогами, сообщил источник.

Еще одна инициатива ФАР в Грузии будет касаться национального железнодорожного транспорта, в частности посредством технической помощи (изучение рынка, стратегия развития грузовых перевозок и т.д.) и инвестиционного финансирования.

ФАР также подготовило несколько проектов, связанных с сектором управления водными ресурсами Грузии, добавил источник.

"В целом Агентство ведет активную деятельность в Грузии благодаря реформам политической поддержки. Мы продолжим сотрудничество с Грузией в 2022 году с несколькими проектами, находящимися в стадии подготовки в секторах ирригации, водоснабжения и санитарии, развития человеческого потенциала и транспорта", - сообщили в ФАР.

(Автор: Марьяна Ахмедова)