Fitch Ratings обнародовало прогноз роста ВВП Грузии в 2022-23 гг.

БАКУ /Trend/ - Агентство Fitch Ratings прогнозирует, что ВВП Грузии увеличится на 5,5 процента в 2022 году и на 5,3 процента - в 2023 году, в то время как увеличение притока финансовых средств будет поддерживать частное потребление и инвестиции, сообщает Trend со ссылкой на агентство.

Тем временем агентство сохранило суверенный кредитный рейтинг Грузии без изменений на уровне "BB" со стабильным прогнозом.

Рост ВВП Грузии в 2021 году достиг 10,6 процента, чему способствовали внутренний спрос, значительный приток и чистые денежные переводы, относительное восстановление туризма и фискальные стимулы. Риски для прогноза по ВВП остаются низкими, в то время как неопределенность, связанная с пандемией COVID-19, сохраняется, сообщило агентство.

В настоящее время в Грузии наблюдается четвертая волна заболеваемости COVID-19, и потенциальное повторное ужесточение ограничений может повлиять на прогнозы, отметили в Fitch Ratings.

Между тем после того, как уровень инфляции в Грузии в декабре 2021 года вырос до 13,9 процента, а Национальный банк повысил ставку рефинансирования до 10,5 процента, Fitch Ratings прогнозирует снижение инфляции до 7 процентов в 2022 году, однако жесткая денежно-кредитная политика будет сохранена.

(Автор: Марьяна Ахмедова)