Парламентская делегация Грузии примет участие в ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ

Глава делегации Грузии в Парламентской ассамблее ОБСЕ и председатель комитета по международным отношениям Николоз Самхарадзе, а также член делегации, председатель комитета по европейской интеграции Мака Бочоришвили примут участие в ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, передает Trend со ссылкой на 1tv.

По информации парламента Грузии, в рамках сессии состоятся дебаты по вопросам политики, безопасности, экономики, защиты окружающей среды, науке, технологиям, демократии, правам человека и гуманитарным вопросам.

Члены ассамблеи также обсудят ситуацию в Украине и вокруг нее, а также другие вызовы безопасности в пространстве ОБСЕ.

Параллельно с участием в пленарных заседаниях и заседаниях комитетов, члены делегации парламента Грузии проведут двусторонние встречи.

Ежегодная сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ пройдет 2-6 июля в Бирмингеме, Великобритания.