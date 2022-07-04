Товарооборот между Грузией и Азербайджаном возрос

БАКУ /Trend/ - Товарооборот между Грузией и Азербайджаном за первые пять месяцев 2022 года составил 539,9 миллиона долларов, что на 32,4 процента больше по сравнению с показателями аналогичного периода 2021 года (407,6 миллиона долларов).

Об этом сообщает Trend в понедельник со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии.

Согласно данным, общая сумма экспорта товаров из Азербайджана в Грузию в отчетном периоде составила 315,8 миллиона долларов, что на 48,8 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года (212,1 миллиона долларов).

Сумма грузинского экспорта в Азербайджан с января по май 2022 года составила 224,1 миллиона долларов, увеличившись на 14,6 процента по сравнению с 195,4 миллиона долларов в отчетном периоде 2021 года.