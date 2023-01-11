Аэропорты Тбилиси и Батуми получили международный сертификат

Тбилисский и Батумский международные аэропорты получили сертификат санитарной безопасности ACI Airport Health Accreditation. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщает компания TAV Georgia.

По сообщению компании, сертификат санитарной безопасности, выданный Международным советом аэропортов, является признанием соответствия санитарных мер и процедур, применяемых в аэропорту, международным стандартам.

Аэропорт Тбилиси получил подобный сертификат в третий раз , а аэропорт Батуми – второй раз.

В рамках аудита, проводимой Международным советом аэропортов, в частности, оцениваются меры санитарной безопасности в зонах обслуживания пассажиров в терминале, включая зоны регистрации, предполетного досмотра, отправления и прибытия, выдачи багажа, рестораны и магазины.