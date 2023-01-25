Украина удержалась в десятке крупнейших торговых партнеров Грузии

Украина в минувшем году удержалась в десятке основных торговых партнеров Грузии, но опустилась с шестого на девятое место, передает Trend со ссылкой на Новости Грузия.

Товарооборот Грузии с Украиной за 2022 год составил 507 миллионов долларов, снизившись на треть (33,2%), по сравнению с 2021 годом, сообщила Национальная служба статистике.

Грузия поставила в Украину товаров на 232 миллиона долларов, на 24,5% меньше, по сравнению с показателем 2021 года.

Одновременно на 39,1% упали объемы поставок из Украины. В Грузию в 2022 году было импортировано товаров из Украины на 274 млн 890 тысяч долларов - это самый низкий показатель за последние десять лет.