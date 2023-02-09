Индекс делового доверия растет в Грузии

В первом квартале 2023 года Индекс делового доверия (BCI) в Грузии достиг 20,1. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в исследовании Международной школы экономики (ISET) при Тбилисском госуниверситете.

Индекс делового доверия - это макроэкономический индикатор, отражающий степень уверенности представителей бизнес-элиты в стабильности экономики страны. Данный показатель является индикатором общего состояния экономики.

По данным исследования, в первом квартале 2023 года Индекс делового доверия вырос по сравнению с четвертым кварталом на 8,4 пункта и составил 20,1.

При этом самый высокий показатель индекса - 35,6 - наблюдается в финансовом секторе.

По данным исследователей положительное изменение BCI в первом квартале 2023 года было обусловлено улучшением ожиданий.

Кроме того, исследователи определили и Индекс прошлой эффективности, в котором учитывается оценка деловым сектором собственных экономических показателей. По их данным, в первом квартале 2023 года Индекс прошлой эффективности достиг 14,7, что на 4,3 пункта выше показателя четвертого квартала 2022 года.

При этом Индекс ожиданий, отражающий деловой оптимизм, составил 34,9. Ожидания на первый квартал 2023 года были самыми высокими в производственном секторе (62,5).

Индекс ожиданий продажной цены снизился на 5,6 индексных пункта и установился на уровне 22,3, что указывает на снижение доли предприятий, которые планируют взимать более высокие цены на свою продукцию в течение следующего года, отмечают исследователи.

При этом исследование также установило, что нехватка квалифицированной рабочей силы и ограниченный доступ к финансированию являются наиболее значительными препятствиями для крупных компаний.

При этом для малого и среднего бизнеса главным препятствием является ограниченный доступ к финансированию и отсутствие спроса.

Индекс делового доверия измеряется по шкале [-100; 100] баллов на основании опроса компаний. В исследовании приняли участие 33 крупные и 139 малых и средних компаний.