Внешнеторговый оборот Грузии за январь-май вырос на 19%

БАКУ /Trend/ - Внешнеторговый оборот Грузии за первые пять месяцев с начала года составил 8,360 миллиарда долларов, что на 19% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает Trend со ссылкой на Национальную службу статистики страны.

Согласно информации, экспорт за указанный период составил 2,500 млрд долларов (рост на 18,5%), а импорт - 5, 859 млрд долларов (рост на 19,1%).

Отрицательный торговый баланс – 3,4 миллиарда долларов, на 19,5% больше аналогичного показателя за пять месяцев 2022 года. Отрицательное сальдо составляет 40,2% внешнеторгового оборота.