Внешнеторговый оборот Грузии продолжает расти

БАКУ /Trend/ - Внешнеторговый оборот Грузии за январь-август составил 14,001 млрд долларов, передает Trend.

Это на 16,8% больше показателя за январь-август прошлого года.

Экспорт составил 4 млрд 075,4 млн., + 14,3%.

Импорт составил 9 млрд 925,7 млн., + 17,8%

Отрицательное сальдо увеличилось до 5,8 млрд – это 41% от всего внешнеторгового оборота. В августе из Грузии в зарубежные страны было экспортировано товаров на сумму 492 миллиона долларов, на 4% больше, чем в предыдущем году. Импортировано продукции в августе на 1,27 миллиарда долларов, рост на 1%.