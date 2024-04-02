Экономика Грузии выросла на 9,5%

БАКУ /Trend/ - В феврале реальный ВВП Грузии вырос на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, передает Trend.

Оборот частного сектора Грузии, представленный предприятиями-плательщиками НДС, составил 11,4 миллиарда лари, что на 11,8% превышает аналогичные показатели февраля 2023 года. За прошлый месяц в стране было зарегистрировано 6,1 тысячи новых компаний, что на 5,8% меньше, чем годом ранее.

Наибольший рост отмечен в обрабатывающей промышленности, строительстве, профессиональной и научно-технической сфере, информационно-коммуникационных технологиях, транспорте и складском хозяйстве. Однако наблюдается спад в энергетической и горнодобывающей отраслях.

Средний темп роста ВВП за январь-февраль составил 7,7%.

Правительство Грузии прогнозирует рост ВВП на уровне 5,2% в 2024 году, Национальный банк - 5%. Международный валютный фонд ожидает рост на уровне 5,7%, а рейтинговое агентство Moody's прогнозирует 5,5%.