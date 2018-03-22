Три колонны автомобилей с боевиками выехали из Восточной Гуты в Идлиб

22 марта 2018 14:19 (UTC+04:00)

Три колонны автомобилей с первой группой боевиков выехали из города Хараста в Восточной Гуте, сообщил РИА Новости осведомленный источник на месте.

"Три колонны с боевикам выдвинулись к месту пропускного пункта, где припаркованы автобусы. Оттуда одной группой их вывезут в направлении Идлиба", - рассказал собеседник агентства.

Хараста является одним из трех главных оплотов террористов в Восточной Гуте, которые находятся в плотном кольце правительственных сил Сирии. Ранее источник сообщил РИА Новости, что в четверг планируется вывести из Харасты около 1,5 тысячи боевиков и членов их семей.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Более трех тысяч мирных жителей вышли из Восточной Гуты в четверг с утра
В мире 15:20
Более тысячи мирных жителей покинули Восточную Гуту утром в четверг
В мире 13:25
ВС Турции ликвидировали одного из самых опасных террористов РПК
Турция 10:00
ВС Турции и ССА продолжают поиск мин и СВУ в Африне
Турция 21 марта 23:49
Из Восточной Гуты с начала гумоперации вывели 79,7 тысячи человек
Арабские страны 19 марта 23:16
Китай продолжит содействовать политическому урегулированию сирийской проблемы -- посол
Китай 19 марта 18:22
Силы ССА установили контроль над Африном
Турция 18 марта 11:09
Из Восточной Гуты с начала "гуманитарных пауз" вышли более 48 тысяч человек
Арабские страны 17 марта 23:19
Из Восточной Гуты с начала работы коридора вышли более 44 тысяч беженцев
В мире 17 марта 17:53
Не менее 13 человек пострадали в Дамаске при обстреле со стороны боевиков
В мире 17 марта 15:26
Более 30 тыс. человек вышли из Восточной Гуты
В мире 17 марта 15:17
Генштаб ВС Турции о числе ликвидированных в Африне террористов
Турция 17 марта 10:57
СБ ООН проведет встречу по Сирии
Арабские страны 17 марта 10:35
Глава МИД Ирана отмечает снижение уровня вражды и насилия в Сирии
В мире 16 марта 20:22
В ЮНИСЕФ заявили о случаях серьезного недоедания в Восточной Гуте
В мире 16 марта 18:50
Иран обеспокоен насилием в Восточной Гуте
Политика 16 марта 16:05
Лавров рассказал о решающей фазе политического урегулирования в Сирии
Россия 16 марта 11:43
Лавров призвал ООН активнее помогать беженцам из Восточной Гуты
Россия 16 марта 11:38