Три колонны автомобилей с боевиками выехали из Восточной Гуты в Идлиб

Три колонны автомобилей с первой группой боевиков выехали из города Хараста в Восточной Гуте, сообщил РИА Новости осведомленный источник на месте.

"Три колонны с боевикам выдвинулись к месту пропускного пункта, где припаркованы автобусы. Оттуда одной группой их вывезут в направлении Идлиба", - рассказал собеседник агентства.

Хараста является одним из трех главных оплотов террористов в Восточной Гуте, которые находятся в плотном кольце правительственных сил Сирии. Ранее источник сообщил РИА Новости, что в четверг планируется вывести из Харасты около 1,5 тысячи боевиков и членов их семей.

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