"Доктор Веб" нашел новую угрозу для гаджетов на базе Android

Специалисты антивирусной лаборатории компании "Доктор Веб" обнаружили троянца, который маскируется в каталоге Google Play под видом популярных приложений и подписывает пользователей Android на платные услуги, сообщает компания, передает РИА Новости.

"Вирусные аналитики компании "Доктор Веб" обнаружили в каталоге Google Play троянца Android.Click.245.origin, который по команде злоумышленников загружает сайты, где пользователей обманом подписывают на платные контент-услуги. В некоторых случаях оформление подписок выполняется автоматически после нажатия мошеннической кнопки для "скачивания" программ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленники распространяли троянец под видом известных приложений, среди которых программа GetContact для звонков и работы с телефонными контактами, а также голосовой помощник Алиса, который встроен в приложения "Яндекса" и пока не доступен как отдельное ПО.

В настоящее время троянец удален из каталога Google Play. По информации "Доктор Веб", приложения-подделки успели установить свыше 20 тысяч пользователей.

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