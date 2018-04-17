Пользователи Viber и YouTube из разных стран отметили сбои в работе сервисов

17 апреля 2018 23:27 (UTC+04:00)

Пользователи мессенджера Viber и видеохостинга YouTube из многих стран, в том числе и из России, отметили сбои в работе сервисов. Об этом сообщает ресурс Downdetector, передает RT.

По данным сайта, 55% из тех, кто пожаловался на работу Viber, отметили сбои при подключении. При этом 33% пользователей не могут отправить или получить сообщения.

Пользователи YouTube жалуются на некорректную работу сайта (49%), а также на сложности при просмотре видеороликов (43%).

Отмечается, что затруднения испытывают также пользователи социальных сетей Facebook, Instagram, корпоративного мессенджера Slack и других.

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