Генсек Лиги арабских государств встретился с главой парламента Ливии

8 апреля 2019 15:47 (UTC+04:00)

Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль-Гейт встретился с главой палаты представителей Ливии Агилой Салехом, чтобы обсудить ситуацию в стране и пути прекращения кризиса, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Господин Ахмед Абуль-Гейт, генеральный секретарь Лиги арабских государств, принял в штаб-квартире секретариата ЛАГ сегодня, в понедельник, советника Агилу Салеха, главу палаты представителей Ливии, он обсудил с ним последние события с точки зрения безопасности и политики в Ливии и пути прекращения кризиса, через который проходит Ливия", - говорится в документе.

В минувший четверг командующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". СМИ сообщили, что подразделения армии Хафтара установили контроль над городами Гарьян и Сурман к югу от ливийской столицы.

Лояльные правительству национального согласия Ливии вооруженные силы объявили 7 апреля о начале военной операции "Вулкан гнева" против ЛНА.
После свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии начался политический кризис.

Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.

Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с ЛНА, которая ведет затяжную войну с боевиками. ООН предлагает весной 2019 года провести всеобщие выборы в Ливии, по результатам которых должны быть сформированы легитимные и общепризнанные органы власти.

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