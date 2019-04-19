В Австралии спасли туристов благодаря надписи на песке

Австралицам Шантель Джонсон и Колену Налджиту удалось спастись при помощи надписи на песке. Как сообщает телерадиовещательная корпорация Би-би-си, поездка в удаленный район национального парка Кип Ривер едва не обернулась трагедией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Пара остановла свою машину на топком и безлюдном побережье океана у устья ручья, вскоре машина застряла. Кроме того, Джонсон и Налджит не могли ни с кем связаться, чтобы попросить помощи. Еще одна опасность для туристов заключалась в том, что они застряли во время отлива, а прилив грозил нашествием крокодилов. Поэтому они написали на мокром песке большими буквами слово "Помогите!" в надежде, что их может заметить один из пролетающих самолетов.

Австралийцы пропали на 26 часов, проведя в машине одну ночь, когда к ним подоспели спасатели.

"Мы застряли на вязком участке побережья, рядом была уже кромка прибоя, - рассказала Джонсон. - А раньше видели неподалеку пару-тройку крокодилов длиной до шести метров. Пытались откопать застрявшие колеса, подложить что-нибудь под них, но автомобиль так и не сдвинулся с места. Мы здорово испугались и не знали, что нас ждет, но надеялись, что кто-то подоспеет на помощь."

Туристы предупредили своих родных, куда отправляются. Родственники, которые не смогли выйти на связь с Шантель и Коленом, обратились к спасателям, заметившим с самолета оставленное на песке послание.

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