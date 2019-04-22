Выручка Huawei в I квартале выросла на 39%

22 апреля 2019 16:45 (UTC+04:00)

Выручка китайской телекоммуникационной компании Huawei по итогам первого квартала текущего года выросла на 39% в годовом выражении и составила 179,7 млрд юаней (порядка $26,8 млрд), передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

В документе отмечается, что, несмотря на давление со стороны Вашингтона и попытки Соединенных Штатов приостановить использование странами мира разработок Huawei, финансовые показатели по итогам первого квартала показывают, что компания успешно развивается.

В документе отмечается, что на конец марта компания поставила более 70 тыс. базовых станций и свыше 59 млн смартфонов клиентам по всему миру. Согласно заявлению, чистая прибыль Huawei по итогам первых трех месяцев 2019 года выросла в годовом выражении на 8% (абсолютное значение не приводится).

Компания Huawei оказалась под угрозой экономических санкций после того, как США и Австралия обвинили ее в техническом шпионаже и сборе секретных данных с помощью своего оборудования.

Huawei - одна из крупнейших в мире телекоммуникационных компаний, лидер в области оборудования для сетей 4G и развертывания сетей 5G. По итогам 2018 года ее выручка составила $108,5 млрд. Huawei работает в более чем 170 странах, имеет около 180 тыс. сотрудников. Штаб-квартира концерна расположена в городе Шэньчжэнь.

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