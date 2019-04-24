Число умерших от усталости при подсчете голосов на выборах в Индонезии выросло до 139

Число погибших от переутомления во время подсчета голосов на прошедших 17 апреля всеобщих выборах в Индонезии достигло 139 человек. Об этом сообщил в среду в Джакарте министр-координатор по вопросам политики, юстиции и безопасности страны Виранто, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"На сегодняшний день 139 представителей избирательных комиссий скончались, более 500 госпитализированы", - приводит его слова новостной портал "Компас". Министр отметил, что подсчет голосов продолжается. "В общей сложности к работе на участках было привлечено более 7 млн человек", - сказал Виранто. Ранее сообщалось о 92 погибших.

Председатель Центральной избирательной комиссии страны Ариф Будиман ранее назвал прошедшие выборы самыми масштабными в мире. Граждане Индонезии 17 апреля голосовали за президента, депутатов двух палат парламента и местных законодателей. Всего в выборах участвовали почти 240 тыс. кандидатов, которые претендовали на 20 тыс. мест. Явка достигла почти 80% из 193 млн человек, имеющих право голоса. По всей стране было открыто свыше 813 тыс. избирательных участков.

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