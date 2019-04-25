Иран предложил обменять осужденную британку на иранцев в тюрьмах США и Германии

25 апреля 2019 11:29 (UTC+04:00)

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф предложил обменять сотрудницу фонда Thomson Reuters британку Назанин Загари-Рэтклифф, находящуюся в иранской тюрьме по обвинению в политическом заговоре с целью свержения действующей власти в Иране, на иранцев, отбывающих тюремное заключение в США, Германии или Австралии. Об этом сообщает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Давайте пойдем на обмен, - приводит слова министра Би-би-си. - Я готов сделать это".

В 2016 году Загари-Рэтклифф была приговорена в Иране к пяти годам тюрьмы за участие в политическом заговоре. Осенью 2017 года власти страны возбудили в отношении нее новое дело по обвинению в распространении антииранской пропаганды. Непосредственным поводом для этого стало заявление возглавлявшего тогда британский МИД Бориса Джонсона. Выступая перед парламентским комитетом по иностранным делам, он сказал, что, находясь в Иране, британка "просто учила людей журналистике".

После этого иранское государственное ТВ заявило, что слова Джонсона подтверждают вину Загари-Рэтклифф, указывая на то, что она участвовала в антиправительственной деятельности. В то же время Ричард Рэтклифф и фонд Thomson Reuters указали, что слова Джонсона не имели ничего общего с действительностью, поскольку женщина находилась в Иране с частной поездкой, чтобы показать свою маленькую дочь дедушке и бабушке.

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