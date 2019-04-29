В Индийском океане произошло землетрясение магнитудой 6,2

29 апреля 2019 20:13 (UTC+04:00)

По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), землетрясение магнитудой 6,2 произошло в районе подводного хребта Карлсберг в Индийском океане, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на РИА Новости.

Подземные толчки были зафиксированы в 14.19 по времени UTC (17.19 мск) в 406 километрах к юго-востоку от города Хадибо в Йемене. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

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