К 2045 году белые американцы станут меньшинством в США

Белые американцы через четверть века будут составлять меньшинство в Соединенных Штатах. К таким выводам пришел портал Axios, сотрудники которого проанализировали ряд демографических и социологических исследований и опубликовали в понедельник свои выводы, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

По их данным, к 2045 году белые американцы перестанут составлять большинство населения страны. Авторы статьи подчеркивают, что демографические изменения происходят уже сейчас. Так, на данный момент не являющиеся белыми американцы составляют большинство в четырех штатах, а также в "самых процветающих и влиятельных городах" США. При этом с 2010 года белые нелатиноамериканского происхождения стали меньшинством еще в 32 округах США, а всего в 372 округах.

Данная тенденции в основном связана с ростом числа иммигрантов латиноамериканского и азиатского происхождения, а также немного более высоким уровнем рождаемости среди не являющихся белыми американцев. По оценкам вашингтонского Института Брукингса, продолжает портал, в следующем году большинство среди американцев в возрасте до 18 лет составят представители небелого населения. При этом аналогичный результат в категории до 30 лет ожидается менее чем через десять лет.

"По словам изучающих данную тенденцию социологов, демографические сдвиги уже оказывают влияние на нашу национальную идентичность, политику и разрыв между поколениями", - отмечает портал.

Национальное самосознание

Axios подчеркивает, что в последние несколько лет "возобновились межрасовая напряженность и антииммигрантские настроения". Так, белые американцы "часто чувствуют угрозу растущего разнообразия в обществе", согласно исследованиям Йельского университета. Как показал недавний опрос вашингтонского Исследовательского центра Пью (Pew Research Center), 59% сторонников Республиканской партии и 46% белых американцев уверены, что, если не являющиеся белыми американцы будут составлять большинство населения, это приведет к ослаблению американской культуры.

При этом портал подчеркивает, что американские политики извлекают из данной ситуации выгоду и акцентируют свое внимание на расслоении общества. В пример приводится президент США Дональд Трамп, который выступает за ужесточение политики страны в сфере иммиграции. "Паника превращается в эффективный электоральный блок, который сильно обеспокоен иммиграцией, этнокультурными различиями и религиозными проблемами", - подчеркнул профессор Университета имени Джорджа Мэйсона Джек Голдстоун.

Кроме того, как показывают исследования, более молодые поколения и представители меньшинств "с большей вероятностью склонны к Демократической партии". Однако, как отмечает портал, "демографические тенденции не обязательно благоприятствуют Демократической партии в долгосрочной перспективе". Голдстоун пояснил, что многие белые американцы и представители латиноамериканского населения США "имеют более консервативные ценности". По его мнению, если Республиканская партия внесет изменения в свою позицию и "научится принимать больше избирателей латиноамериканского происхождения, это может стать источником новой энергии" для нее.

Ученого поддерживает социолог, профессор Нью-Йоркского университета Ричард Альба. "Поскольку иммигрантские меньшинства ассимилируются, они могут начать голосовать как белые, - отметил он. - Нельзя утверждать, что демография действительно будет благоприятствовать демократам".

Портал считает, что сложившаяся тенденция может кардинально "изменить весь разговор о расовой принадлежности в США". "США сталкиваются с двумя возможными вариантами будущего: процветающей нацией, которая принимает свой новый демографический состав, либо эскалация борьбы, расизма и ксенофобии", - говорится в статье.

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