Ученые выяснили, как первобытные люди расселялись на краю Евразии

6 июня 2019 11:42 (UTC+04:00)

Команда ученых с участием российских исследователей впервые изучила ДНК древнего населения Восточно-Сибирской Арктики и установила, как 30 тыс. лет назад люди расселялись в этом регионе. Исследование, результаты которого опубликованы в журнале Nature, стало возможным благодаря обнаружению двух хорошо сохранившихся зубов древних людей на Янской палеолитической стоянке в Якутии, сообщила пресс-служба Российского научного фонда, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"На Янской стоянке ученые нашли три молочных зуба [принадлежавших разным людям], два из которых содержали ДНК древнего человека. Это позволило группе ученых под руководством профессора Университета Копенгагена Эске Виллерслева "прочитать" ДНК всех хромосом, содержащих основную генетическую информацию. Таким образом, впервые удалось установить, что янская популяция древних жителей Восточно-Сибирской Арктики отделилась от европейской и азиатской ветвей около 38 тыс. лет назад", - говорится в сообщении.

Отмечается, что более 31 тыс. лет назад это древнее северосибирское население, не превышавшее 500 человек, жило на очень обширных пространствах. Исследователи также пришли к выводу, что названный регион пережил не менее трех крупных миграций с почти полным замещением предшествующего населения новоприбывшим. Примерно 30 тыс. лет назад здесь расселялись носители янского генома, но около 11,7 тыс. лет назад их вытеснили носители колымского генома, сформировавшиеся в результате смешения янской генетической линии с восточноазиатской. Среди современных жителей Северо-Восточной Евразии ближе всего к древнему северосибирскому населению по генотипу стоят коряки, ительмены и чукчи. А около 7 тыс. - 5,7 тыс. лет назад пришла новая миграционная волна, названная в исследовании неосибирским населением, которое по генотипу близко современным эвенам.

"Это открытие является крупным шагом вперед в изучении былых демографических и миграционных процессов в области, которая послужила трамплином для заселения человеком Америки по Берингийскому мосту около 15 тыс. лет назад. Другой важный вывод нашего исследования: группа носителей генома древнего северосибирского населения - это население, наиболее близкое к группам коренных американцев. Это первая находка такого рода за пределами США, по сути - недостающее звено в генетической истории коренного населения Америки", - приводится в документе слова одного из ключевых авторов исследования, руководителя Яно-Индигирской экспедиции Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН Владимира Питулько.

Янская стоянка - одна из самых северных в мире палеолитических стоянок человека современного типа в Арктике. Стоянку, существовавшую 32,5 тыс. лет назад, обнаружили в 2001 году в районе поселка Северный в Усть-Янском районе Якутии. На объекте нашли, в частности, каменные, костяные и бивневые орудия, а также изделия символического назначения. Питулько считает, что обитатели стоянки могли использовать украшения - бусы, налобные обручи и браслеты - как атрибуты идентификации личности.

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