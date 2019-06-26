Американские компании продолжают поставлять Huawei процессоры, несмотря на запрет

Некоторые американские компании - производители процессоров для мобильной техники продолжают сотрудничать с китайской телекоммуникационной корпорацией Huawei, несмотря на запрет, введенный администрацией президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила во вторник газета The New York Times со ссылкой на собственные источники, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, к таким компаниям относятся, например, Intel и Micron Technology. На протяжении последних трех недель эти американские производители процессоров продолжали поставки Huawei своей продукции, произведенной за пределами Соединенных Штатов. По информации газеты, в данном случае на такую продукцию не распространяется запрет, введенный властями. Его обход американскими компаниями, отмечает The New York Times, поможет Huawei продолжить сборку и продажу высокотехнологичной техники.

Газета при этом подчеркивает, что запрет на поставки американскими производителями запчастей для уже присутствующих на рынке моделей Huawei вступит в силу лишь в середине августа текущего года. Запрет на продажу комплектующих для будущей продукции китайской компании, однако, действует уже сейчас. Источники издания не уточнили, какую долю поставляемой Huawei продукции составляют комплектующие для будущих разработок.

15 мая президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры Соединенных Штатов от внешних угроз. В итоге Минторг США с 17 мая внес китайскую корпорацию Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности.

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