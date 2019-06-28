Британский актер Генри Кавилл сыграет Шерлока Холмса

28 июня 2019 04:00 (UTC+04:00)

Британский актер Генри Кавилл, известный по роли Супермена, перевоплотится в Шерлока Холмса в новом фильме "Энола Холмс", повествующем о сестре знаменитого детектива, сообщают СМИ, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Фильм на основе детективных романов американки Нэнси Спрингер "Тайны Энолы Холмс", опубликованных с 2006 по 2010 год, повествует о младшей сестре Шерлока и Майкрофта Холмсов, которая также проявляет талант в детективных расследованиях.

Главную героиню сыграет Милли Бобби Браун, а роль матери Энолы досталась британской актрисе Хелене Бонем Картер, отмечает издание Empire.

Ожидается, что съёмки картины начнутся этим летом, дата выхода фильма в свет пока неизвестна.

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